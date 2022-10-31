جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد والمواجهات الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسات والمواجهات القوية اليوم في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، إلّا أنه ستكون هناك بعض المواجهات الحماسية حينما يلتقي نادي روما الإيطالي مع هيلاس فيرونا في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

أيضًا تتواصل المنافسات على الصعيد العربي في الدوري المصري، حيث تنطلق منافسات الجولة الثالثة التي سيلعب خلالها مبارتين، الأولى بين الاتحاد وطلائع الجيش، والثانية بين فاركو والمقاولون العرب.

جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 12

إلتشي ضد خيتافي – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 12

هيلاس فيرونا ضد روما – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

مونزا ضد بولونيا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

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