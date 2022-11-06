تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي روما اليوم مواجهة مهمة على أرضه، وذلك حينما يلتقي هذا المساء بنادي لاتسيو في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، ويسعى ذئاب روما بقيادة السبيشال ون مورينيو إلى تحقيق الفوز على ملعبهم "الأوليمبيكو" لحصد الثلاث نقاط والحفاظ على المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو، إلى جانب تضييق الخناق على أقرب المنافسين مثل لاتسيو وأتالانتا وميلان.

تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ – إيبانيز

الوسط: كارسدورب – كريستانتي – كامارا – زاليفسكي

الهجوم: بيليغريني – زانيولو - أبراهام

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