تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي روما اليوم نظيره نادي لودوجوريتس البلغاري على ملعب "الأوليمبيكو" في مواجهة مصيرية ستحدد نتيجتها هوية المتأهل للدور المقبل في الدوري الأوروبي، حيث أن كلا الفريقين يمتلكان 7 نقاط ومباراة اليوم ستكون الفيصل بينهما.

تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي

تشكيلة روما المتوقعة اليوم لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي تحدثت عنها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التوقعات، من المقرر أن يعتمد مدرب روما جوزيه مورينيو على خطة لعب 3-5-2، وستشارك في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: باتريسيو

الدفاع: مانشيني – سمولينغ - إيبانيز

الوسط: كارسدورب – كريستانتي – بيليغريني – كامارا - زاليفسكي

الهجوم: زانيولو - أبراهام

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