تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل نادي ريال مدريد مساء اليوم ضيفًا على نظيره إلتشي على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ويسعى الملكي في هذه المواجهة التي سيخوضها خارج أرضه أن يحصد الثلاث نقاط لتأكيد أحقيته في الصدارة بعد التغلب على برشلونة في الجولة الماضية في كلاسيكو الأرض بنتيجة 3-1.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب الميرينغي السيد كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لونين

الدفاع: ميندي – ألابا – ميليتاو - كارفاخال

الوسط: مودريتش – تشواميني - كروس

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما - فالفيردي

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