تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الكلاسيكو نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة النارية اليوم.

يلتقي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 قطبي الدوري الإسباني نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في كلاسيكو الأرض، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، حيث يترقب جميع عشاق الكرة حول العالم هذه المواجهة والتي قد يتمكن خلالها النادي الملكي من خطف صدارة الليغا من غريمه التقليدي والمتصدر برشلونة في حال حقق الفوز على "سانتياغو برنابيو" هذا المساء.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الكلاسيكو

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الكلاسيكو تم تناقلها وتداولها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لونين

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا - ميندي

الوسط: كروس – تشواميني - مودريتش

الهجوم: فالفيردي – بنزيما - فينيسيوس

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