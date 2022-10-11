تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام شاختار اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يلتقي اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي ريال مدريد نظيره نادي شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب "دونباس أرينا"، ويتطلع الملكي تحت قيادة السيد أنشيلوتي لحسم التأهل مبكرًا اليوم من بوابة شاختار، حيث سيصبح في رصيد الفريق في حال الفوز 12 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على خطة 4-3-3، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: لونين

الدفاع: ميندي – ألابا – ميليتاو - كارفاخال

الوسط: كروس – تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما - رودريغو

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