يواجه ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا خصمه كلوب أميركا المكسيكي فجر الأربعاء في لقاء سيجري على ملعب أوراكل بارك في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان الفريق الملكي قد سقط يوم الأحد الماضي أمام مواطنه وغريمه التاريخي برشلونة بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي رافينيا في لاس فيغاس.

وتقام المباراة القادمة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام كلوب أميركا لمباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنتونيو روديغر، ديفيد آلابا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: رودريغو غوس، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور.