تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد اليوم متصدر المجموعة نادي ريال مدريد لملاقاة نادي لايبزيغ الألماني على ملعب "رد بول أرينا" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويضع الملكي في مواجهة اليوم هدف واحد فقط لا غير، وهو حصد الثلاث النقاط وتأكيد التأهل للدور المقبل.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب الميرينغي كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: ميندي – ألابا – ميليتاو - كارفاخال

الوسط: كروس – تشواميني - كامافينغا

الهجوم: فينيسيوس – هازارد - رودريغو

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