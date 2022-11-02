تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة سلتيك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف ريال مدريد اليوم نادي سلتيك الإسكوتلندي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الميرينغي قد حسم التأهل للدور المقبل بعد تصدره للمجموعة برصيد 10 نقاط، وفوز اليوم في حال تحقق سيؤكد على أحقية الصدارة بالنسبة لحامل لقب دوري الأبطال الموسم الماضي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة سلتيك في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة سلتيك في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا - ميندي

الوسط: مودريتش – تشواميني - كروس

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما - فالفيردي

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