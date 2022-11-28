تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة قوية تنتظر منتخب سويسرا أمام البرازيل على استاد "974"، ويطمح منتخب الساعات السويسرية إلى خطف بطاقة التأهل من خلال بوابة السليسياو هذا المساء وتحقيق مفاجأة جديدة في مونديال قطر المليء بالمفاجآت منذ انطلاقه.

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة سويسرا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب سويسرا مراد ياكين على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: يان سومير

الدفاع: رودريغيز ، إلفيدي ، أكانجي ، فيدمير

الارتكاز: تشاكا ، فريلير

الوسط: فارغاس ، جبريل سو ، شاكيري

الهجوم: إيمبولو

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