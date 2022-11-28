تشكيلة غانا المتوقعة اليوم لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022، بمواجهة قوية بين منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب غانا على استاد المدينة التعليمية، وسيقاتل منتخب غانا في هذا اللقاء لتحصيل ثلاث نقاط وضمان عدم الخروج مبكرًا من البطولة، خاصة بعد الخسارة أمام البرتغال في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

تشكيلة غانا المتوقعة اليوم لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

تشكيلة غانا المتوقعة اليوم لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب غانا أوتو أدو على خطة لعب 3-5-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لورنس أتي-زيغ

الدفاع: ساليسو ، دجيكو ، أمارتي

الوسط: عبد الرحمن بابا ، عبد الصمد ، محمد قدوس ، توماس بارتي ، سيدو

الهجوم: ويليامز ، جوردان ايو

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