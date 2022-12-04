تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

يستعد منتخب فرنسا اليوم لخوض أولى مبارياته في الأدوار الإقصائية أمام منتخب بولندا على استاد الثمامة الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، ويتطلع منتخب الديوك الفرنسية وحامل اللقب النسخة الماضية أن يحقق الفوز على ليفاندوفسكي ورفاقه لمتابعة المشوار نحو تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المتوقع أن يعتمد مدرب فرنسا ديديه ديشامب على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: كوندي ، فاران ، أوباميكانو ، ثيو هيرنانديز

الارتكاز: تشواميني ، رابيو

الوسط: ديمبيلي ، غريزمان ، مبابي

الهجوم: جيرو

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