تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الرابعة.

يستعد منتخب فرنسا اليوم لخوض آخر مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب تونس على استاد المدينة التعليمية، حيث سيحاول منتخب الديوك الفرنسية أن يلعب على صدارة المجموعة الرابعة، خاصة بعد أن ضمن التأهل للدور الثاني في مونديال قطر 2022 بعد الفوز في أول جولتين أمام الدنمارك وأستراليا.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية المختلفة، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الديوك ديديه ديشامب على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: لوريس

الدفاع: هيرنانديز ، أوباميكانو ، كوناتي ، بافارد

الوسط: رابيو ، تشواميني ، مبابي ، غريزمان ، ديمبيلي

الهجوم: جيرو

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