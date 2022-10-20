تشكيلة فياريال المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 كشفت عن تفاصيلها صحيفة الماركا الإسبانية خلال الساعات الماضية، وسنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة.

سيحل اليوم فياريال ضيفًا على برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وربما قد تكون الفرصة متاحة هذا المساء أمام الغواصات الصفراء ومدربهم أوناي إيمري للإجهاز على البارسا الجريح الذي فقد تقريبًا فرصة التأهل في دوري الأبطال وفقد أيضا صدارة الليغا خلال أسبوع واحد فقط.

تشكيلة فياريال المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

تشكيلة فياريال المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني تحدثت عنها صحيفة "الماركا" الإسبانية خلال الساعات الماضية، وبحسب "الماركا" الإسبانية فمن المقرر أن يعتمد مدرب فياريال أوناي إيمري على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: جيرونيمو رولي

الدفاع: ماندي – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا

الوسط: بينو – كابوي – باريخو - باينا

الهجوم: جاكسون - جروينفيلد

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