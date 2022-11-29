تشكيلة قطر المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الأولى.

تختتم قطر مشوارها اليوم في بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة أمام منتخب هولندا على استاد البيت، وهي آخر مباراة للعنابي والتي سيحاول خلالها الخروج بنتيجة مرضية للجماهير القطرية والعربية، خاصة بعد الخسارة في أول مبارتين من الإكوادور والسنغال والخروج من دور المجموعات رسميًا.

تشكيلة قطر المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة قطر المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب العنابي فيليكس سانشيز على خطة لعب 3-4-1-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: برشم

الدفاع: عبد الكريم حسن ، خوخي بوعلام ، طارق سلمان

الوسط: همام الأمين ، بوضياف ، الهيدوس ، اسماعيل محمد

الهجوم: مونتاري ، عفيف ، المعز علي

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