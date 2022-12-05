تشكيلة كرواتيا المتوقعة اليوم أمام اليابان في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

من المقرر أن تنطلق مباراة اليابان وكرواتيا اليوم الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "الجنوب"، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، والمنتخب الفائز من هذه المواجهة سيلاقي المنتخب الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة اليوم أمام اليابان في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة كرواتيا المتوقعة اليوم أمام اليابان في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية منذ أمس وحتى الآن، ولكن بحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب كرواتيا السيد زلاتكو داليتش على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ليفاكوفيتش

الدفاع: سوسا ، جفارديول ، لوفرين ، يورانوفيتش

الوسط: كوفاسيتش ، بروزوفيتش ، مودريتش

الهجوم: بيريزيتش ، كراماريتش ، ليفايا

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