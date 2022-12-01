تشكيلة كرواتيا المتوقعة لمواجهة بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة.

يستعد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم لخوض مباراة حاسمة أمام منتخب بلجيكا اليوم على استاد أحمد بن علي المونديالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

ويتطلع منتخب كرواتيا الذي حقق فوزًا عريضًا على كندا في بنتيجة 4-1 أن يحقق فوزًا هذا المساء أمام بلجيكا لتأمين بطاقة التأهل للدور ال16 في كأس العالم 2022.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة لمواجهة بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كرواتيا المتوقعة لمواجهة بلجيكا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الكروات زلاتكو داليتش على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ليفاكوفيتش

الدفاع: يورانوفيتش ، لوفرين ، جفارديول ، سوسا

الوسط: مودريتش ، بروزوفيتش ، كوفاسيتش

الهجوم: فلاسيتش ، كراماريتش ، أورسيتش

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