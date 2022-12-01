تشكيلة كندا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الحاسمة في المجموعة السادسة.

يخوض منتخب كندا مباراته الأخيرة اليوم أمام منتخب المغرب في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وعلى الرغم من تقديم مستوى جيد في مونديال قطر 2022، إلّا أن المنتخب الكندي تلقى خسارتين في أول جولتين وتم إقصاؤه رسميًا من المنافسة، ومباراة اليوم ستكون مجرد مباراة توديعية لا أكثر ولا أقل.

تشكيلة كندا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كندا المتوقعة أمام المغرب اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب كندا جون هيردمان على خطة لعب 4-4-2 وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بوريان

الدفاع: جونستون ، فيتوريا ، ميللر ، أديكوغبي

الوسط: ديفيز، أوسوريو ، أوستاكيو ، بيوكانان

الهجوم: ديفيد ، كافاليني

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