تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

ينتظر الجميع اليوم متابعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "974"، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث أن المنتخب الفائز من هذه المواجهة سيلاقي المنتخب الفائز من مواجهة اليابان وكرواتيا.

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية منذ أمس وحتى الآن، ولكن بحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب الشمشون الكوري باولو بينتو على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كيم سيونغ

الدفاع: سو كيم ، يونغ كون ، مين جاي كيم ، وون

الارتكاز: بيوم هوانغ ، يونغ جانغ

الوسط: مين سون ، لي كانغ ، هي تشان

الهجوم: تشو سونغ

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