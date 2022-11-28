تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

تختتم اليوم مواجهات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022، بمواجهة قوية بين منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب غانا على استاد المدينة التعليمية، ويتطلع الفريق الكوري لتعزيز فرصه وحظوظه بالتأهل للدور المقبل من خلال الفوز اليوم على غانا، بعد التعادل السلبي في أول مباراة أمام الأوروغواي.

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المقرر أن يعتمد مدرب كوريا الجنوبية باولو بينتو على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سيونغ غيو

الدفاع: مون هوان ، مين جاي كيم ، يونغ غون ، جين سو كيم

الوسط: وو يونغ ، إن بيوم ، جاي سونغ

الهجوم: سانغهو ، أوي جو ، هيونغ مين سون

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة