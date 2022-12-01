تشكيلة كوستاريكا المتوقعة لمواجهة ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الخامسة.

يستعد منتخب كوستاريكا اليوم لمواجهة منتخب ألمانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وسيحتاج المنتخب الكوستاريكي إلى تحقيق الفوز ليصبح في رصيده 6 نقاط وبالتالي تأمين التأهل إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة بين اليابان واسبانيا.

تشكيلة كوستاريكا المتوقعة لمواجهة ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة كوستاريكا المتوقعة لمواجهة ألمانيا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المقرر أن يعتمد مدرب مدرب كوستاريكا لويس فرناندو سواريز على خطة لعب 5-4-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نافاس

الدفاع: فولر ، دوارتي ، شاكون ، واتسون ، أوفيدو

الوسط: توريس ، بورجيس ، تيخيدا ، كامبل

الهجوم: كونتريرز

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