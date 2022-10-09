تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي ليفربول ضيفًا على نادي آرسنال على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الريدز اليوم هذه المواجهة منتشيًا بفوزه أمام رينجرز في دوري الأبطال، وطامحًا في خطف ثلاث نقاط من متصدر الدوري الإنجليزي آرسنال المتحدي هذا الموسم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب على خطة لعب 4-2-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: تسيميكاس – فان دايك – ماتيب - آرنولد

الوسط: دياز – تياغو – هندرسون - صلاح

الهجوم: نونيز - فيرمينو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة