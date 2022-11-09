تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ديربي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف ليفربول اليوم نادي ديربي كاونتي على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، ويتطلع مشجعي الريدز أن يتمكن فريقهم من الحفاظ على اللقب الذي استطاعوا أن يحققوه في النسخة الماضية من البطولة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ديربي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ديربي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب يورغن كلوب على خطة 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كيليهر

الدفاع: رامزي – فيليبس – غوميز - تسيميكاس

الوسط: إليوت – هندرسون - تشامبرلين

الهجوم: كارفالهو – نونيز - جونز

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