تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نادي رينجرز الإسكتلندي على ملعب "أيبروكس ستاديوم" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع الريدز في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز وتدعيم النقاط للوصول إلى الدور المقبل دون الدخول في أي تعقيدات في الجولات القادمة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب على خطة لعب 4-2-2-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: تسيميكاس – فان دايك – كوناتي - غوميز

الوسط: فابينيو – تياغو – جوتا - صلاح

الهجوم: فيرمينو - نونيز

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