تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم.

يدخل اليوم نادي ليفربول المواجهة على آنفيلد أمام مانشستر سيتي تحت عنوان إمام أكون أو لا أكون، حيث أن الريدز يمر في فترة صعبة منذ بداية الموسم وخاصة على صعيد الدوري الإنجليزي، ويتطلع اليوم لتحقيق انتصار مهم على أرضه قد يعطيه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة محليًا.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب على خطة لعب 4-4-2، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: أليسون

الدفاع: غوميز – كوناتي – فان دايك – تسيميكاس

الوسط: صلاح – هندرسون – فابينيو – كارفاليو

الهجوم: نونيز – فيرمينو

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