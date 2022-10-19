تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف ليفربول مساء اليوم نظيره وست هام يونايتد على ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الريدز هذه المواجهة منتشيًا بالانتصار الذي حققه الجولة الماضية على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل عن طريق النجم المصري محمد صلاح.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: آرنولد – غوميز – فان دايك - روبرتسون

الوسط: إليوت – هندرسون – فابينيو - تياغو

الهجوم: صلاح - نونيز

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