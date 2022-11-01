تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي ليفربول اليوم متصدر المجموعة نادي نابولي الإيطالي على ملعب "أنفليد"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل للدور المقبل في الجولة الماضية، إلّا أن المنافسة بين الطرفين ستكون حامية الوطيس على المركز الأول ولن تمر هذه المواجهة اليوم مرور الكرام سواء بالنسبة ليورغن كلوب أو لمدرب أبناء الجنوب سباليتي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب على خطة لعب 4-3-1-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: آرنولد – كوناتي – فان دايك - تسيميكاس

الوسط: إليوت – فابينهو – جونز - تياغو

الهجوم: صلاح - نونيز

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