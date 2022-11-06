تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستعد ليفربول اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام ثالث الترتيب في الدوري الإنجليزي توتنهام على ملعب "هوتسبر"، وسيحاول الريدز اليوم بقيادة الألماني يورغن كلوب أن يحقق الثلاث نقاط، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال في الجولات الماضية والتراجع في الترتيب في الدوري.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الريدز يورغن كلوب على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – كوناتي - أرنولد

الوسط: هندرسون – فابينيو - تياغو

الهجوم: صلاح – فيرمينو - نونيز

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