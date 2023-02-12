تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي 12 فبراير 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذا اللقاء المرتقب في الأسبوع 23 من البريميرليغ.

يتطلع نادي مانشستر سيتي اليوم في المباراة التي سيخوضها على أرضه "استاد الاتحاد" أمام أستون فيلا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيحرص بيب غوادريولا على قيادة كتيبة الستيزنز هذا المساء للفوز على أستون فيلا لاستغلال فرصة تعثر آرسنال وتعادله أمام برينتفورد، حيث أن فوز السيتي سيعني تقليص فارق النقاط مع المتصدر إلى 3 نقاط وإعادة الأمل بقوة في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 4-3-3