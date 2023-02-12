تعرف على توقيت مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في الجولة 23 من البريميرليغ.

يستضيف نادي مانشستر سيتي اليوم نظيره أستون فيلا على أرضية ملعب "استاد الاتحاد" في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

وسيحاول السيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا أن يعدل الكفة قليلًا لتحقيق الفوز ومراضاة الجماهير، خاصة بعد الخسارة الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء أمام توتنهام هوتسبر.

توقيت مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 12 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم في مختلف الدول العربية: