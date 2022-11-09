تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد مان سيتي اليوم لخوض مواجهة قوية أمام تشيلسي وصيف النسخة الماضية على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، ويطمح مشجعي السيتي للظفر بهذه البطولة هذا العام، خاصة وأن الفريق يمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك بعد قدوم الدبابة البشرية هالاند.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد غوارديولا على خطة 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أورتيغا

الدفاع: لويس – دياز – لابورت – غوميز

الوسط: بالمر – غوندوغان – فودين

الهجوم: محرز – ألفاريز - غيراليش

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