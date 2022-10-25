تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد اليوم متصدر المجموعة مان سيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا لملاقاة بوروسيا دورتموند على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى السيتي للخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويؤكد تأهله إلى الدور المقبل.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب السيتي غوارديولا على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو – لابورت – دياز - أكانجي

الوسط: سيلفا – رودري – دي بروين

الهجوم: غراليش – هالاند – رياض محرز

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