تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

بعد الفوز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام كوبنهاغن، يدخل اليوم مان سيتي بقيادة بيب غوارديولا مباراة الإياب على ملعب كوبنهاغن "باركن ستاديون" لحسم أمر الصدارة والوصول إلى نقطة 12 في المجموعة التي تضم بوروسيا دورتموند وإشبيلية، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام كوبنهاغن اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على خطة 4-4-2، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: غوميز – لابورت – دياز – كانسيلو

الوسط: غراليش – غوندوغان – برناردو سيلفا – محرز

الهجوم: هالاند - ألفاريز

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