تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم.

يستعد اليوم مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول الجريح هذا الموسم على ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، حيث يسعى السيتي بقيادة غوارديولا في هذه المباراة إلى إطلاق رصاصة الرحمة على يورغن كلوب وفرقته خاصة بعد خسارة الأخير من المتصدر آرسنال في الجولة الماضية وابتعاده عن المنافسة محليًا.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب السيتي بيب غوارديولا على خطة لعب 4-2-3-1، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: غوميز – لابورت – أكانجي - كانسيلو

الوسط: سيلفا – رودري – دي بروين

الهجوم: غراليش – هالاند - فودين

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة