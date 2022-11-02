تشكيلة مان سيتي المتوقعة اليوم لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف مان سيتي اليوم نادي إشبيلية الإسباني على ملعب "الاتحاد" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسيدخل السيتي هذه المواجهة بقيادة غوارديولا بهدف حصد الثلاث نقاط التي تؤكد الأحقية في صدارة المجموعة، أما بالنسبة لنادي إشبيلية سيلعبون لحصد نقطة على الأقل في أرض السيتيزنز، وذلك في سبيل تأمين المركز الثالث في المجموعة المؤهل لمنافسات الدوري الأوروبي.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة اليوم لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مان سيتي المتوقعة اليوم لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أورتيجا

الدفاع: أكانجي – دياز – أكي – غوميز

الوسط: بالمر – رودري – سيلفا

الهجوم: محرز – ألفاريز – فودين

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