تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أومونيا اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اليوم.

سيحل اليوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره نادي أومونيا القبرصي على ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ويأمل مشجعي الشياطين الحمر أن يحقق الفريق الانتصار اليوم كنوع من التعويض عن الهزيمة الثقيلة في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أومونيا اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام أومونيا اليوم في الدوري الأوروبي نقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب تين هاغ على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: لو شاو – مارتينيز – ليندلوف - دالوت

الوسط: برونو فرنانديز – كاسيميرو – فريد

الهجوم: إيلانغا – رونالدو - مارسيال

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