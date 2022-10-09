تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي مانشستر يونايتد ضيفًا على نادي إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الشياطين الحمر اليوم لتحقيق الفوز لمراضاة الجماهير خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام مان سيتي الجولة الماضية بنتيجة 6-3.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد المدرب الهولندي تين هاغ على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: لوك شاو – مارتينيز – ليندلوف – دالوت

الوسط: إريكسن – مكتوميناي – برونو فرنانديز

الهجوم: سانشو – رونالدو – أنتوني

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