تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف مانشستر يونايتد مساء اليوم نظيره توتنهام على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد التعادل السلبي الجولة الماضية أمام نيوكاسل، ينتظر عشاق الشياطين الحمر اليوم المزيد من الفريق على صعيد الأداء والنتيجة، لذلك ستكون الثلاث نقاط اليوم مهمة جدًا.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب الشياطين الحمر تين هاغ على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – فاران – مارتينيز – لوك شاو

الوسط: إريكسن – كاسيميرو – برونو فرنانديز

الهجوم: أنتوني – رونالدو – سانشو

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