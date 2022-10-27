تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام شيريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يستضيف مانشستر يونايتد اليوم بطولة الدوري الأوروبي نادي شيريف تيراسبول المولدوفي على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويتطلع الشياطين الحمر اليوم لحسم التأهل للدور المقبل، خاصة بعد عودة كريستيانو رونالدو وتواجده أساسيًا في اختيارات المدير الفني تين هاغ.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام شيريف تيراسبول اليوم

تشكيلة مان يونايتد أمام شيريف تيراسبول اليوم في الدوري الأوروبي تناوب على نشرها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب الشياطين الحمر تين هاغ في مواجهة اليوم على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – ليندلوف – مارتينيز – مالاسيا

الوسط: كاسيميرو – فريد – سانشو – إريكسن – أنتوني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

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