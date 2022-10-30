تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهة أمام وست هام يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح الشياطين الحمر لتحقيق الفوز على أرضه هذا المساء بهدف الوصول إلى المركز الخامس في سلم الترتيب، خاصة بعد تعثر تشيلسي أمس وخسارته أمام برايتون بنتيجة 4-1.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب الشياطين الحمر تين هاغ، على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – ليندلوف – مارتينيز – لوك شاو

الوسط: كاسيميرو – فريد – أنتوني – برونو فرنانديز – سانشو

الهجوم: راشفورد

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة