تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يخوض مان يونايتد اليوم مباراة قوية خارج أرضه أمام أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، وسيحاول الشياطين الحمر بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ خطف ثلاث نقاط مهمة ستثبت أقدام الفريق ضمن المراكز الأولى في البريميرليغ، والتي تشهد منافسة شرسة هذا الموسم خاصة من السيتي وارسنال.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب اليونايتد تين هاغ على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: لوك شاو – مارتينيز – ماغواير - دالوت

الوسط: كاسيميرو – فريد – راشفورد – إريكسن – إيلانغا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

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