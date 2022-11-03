تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لمواجهة حاسمة وصعبة أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني على ملعب "أنويتا"، وذلك في إطار الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يحتل اليونايتد المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، في حين يمتلك سوسيداد 15 نقطة في رصيده وسيحاول اليوم أن يحقق العلامة الكاملة من خلال الوصول إلى 18 نقطة.

لذلك يطمح الشياطين الحمر بقيادة تين هاغ لتحقيق انتصار يجلب الثلاث نقاط، حيث أن الفوز قد يضع الفريق في صدارة المجموعة، وبالتالي تفادي المواجهات الإقصائية مع الأندية القادمة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة اليوم لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي نشرتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التوقعات، من المقرر أن يعتمد المدرب الهولندي تين هاغ على خطة لعب 4-2-3-1، وستشارك في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: مالاسيا – مارتينيز – ماغواير – دالوت

الوسط: إريكسن – كاسيميرو – غارناتشو – برونو – راشفورد

الهجوم: كريستيانو رونالدو

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