تشكيلة مان يونايتد اليوم أمام أومونيا في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد هذا المساء لملاقاة نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وكان الشياطين الحمر قد حصدوا الثلاث نقاط في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 3-2، لذلك يطمح اليوم مشجعي اليونايتد أن يتمكن الفريق بوجود رونالدو وأنتوني وبقية النجوم من تحقيق فوز آخر على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" لضمان التأهل بأريحية للدور المقبل.

تشكيلة مان يونايتد اليوم أمام أومونيا في الدوري الأوروبي

تشكيلة مان يونايتد اليوم أمام أومونيا في الدوري الأوروبي كشفت عنها التقارير الصحفية المنشورة على المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التوقعات من المقرر أن يعتمد المدرب الهولندي تين هاغ على خطة لعب 4-3-3، وستكون الأسماء التالية ضمن تشكيلة الفريق اليوم:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت ، ليندلوف ، مارتينيز ، مالاسيا

الوسط: إريكسن ، كاسيميرو ، برونو فرنانديز

الهجوم: رونالدو ، أنتوني ، سانشو

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