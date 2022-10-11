تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي ميلان الإيطالي نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي على ملعب "سان سيرو" في مواجهة مهمة قد يعني الفوز فيها تصدر المجموعة، وسيحاول الروسونيري حصد الثلاث نقاط خاصة وأنه يمتلك حاليًا 4 نقاط فقط في المجموعة التي تضم أيضًا سالزبورغ ودينامو زغرب.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على خطة 4-2-3-1، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: دست – كالولو – توموري - هيرنانديز

الوسط: بن ناصر – تونالي – لياو – دياز - كرونيتش

الهجوم: جيرو

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