تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يخوض نادي ميلان اليوم مواجهة مهمة أمام تورينو على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي، وسيحاول الروسونيري بقيادة ستيفانو بيولي تحقيق الفوز خارج الديار وحصد الثلاث النقاط، وذلك في سبيل الحفاظ على المركز الثاني في الترتيب والاستمرار في ملاحقة صاحب المركز الأول نادي نابولي الذي ينافس بشراسة هذا الموسم على الصعيد المحلي والأوروبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: هيرنانديز – توموري – غابيا - كالولو

الوسط: تونالي – بوبيغا – لياو – دياز - ميسياس

الهجوم: أوريغي

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