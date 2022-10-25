تشكيلة ميلان المتوقعة أمام دينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي ميلان اليوم لملاقاة نادي دينامو زغرب الكرواتي على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث الروسونيري في هذه المواجهة عن تحقيق 3 نقاط مهمة من شأنها تعزيز فرص التأهل للدور المقبل في مجموعة متقاربة نوعًا بعدد النقاط، حيث أن تشيلسي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط فقط في حين الميلان يمتلك 4 نقاط.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام دينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام دينامو زغرب اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب الروسونيري ستيفانو بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: هيرنانديز – كايير – كالولو - ديست

الوسط: بوبيغا – بن ناصر – لياو – دياز - ميسياس

الهجوم: جيرو

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