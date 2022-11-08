تشكيلة ميلان المتوقعة أمام كريمونيزي اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي ميلان اليوم مواجهة خارج أرضه أمام كريمونيزي على ملعب "جيوفاني زيني" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، وسيحرص الروسونيري اليوم بقيادة ستيفانو بيولي على الخروج من هذه المباراة بثلاث نقاط، وذلك للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو ولمواصلة ملاحقة المتصدر بقوة هذا الموسم نادي نابولي برصيد 35 نقطة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام كريمونيزي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام كريمونيزي اليوم في الدوري الإيطالي تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب الروسونيري ستيفانو بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: كالولو – غابيا – توموري – هيرنانديز

الوسط: بن ناصر – تونالي – ميسياس – دياز – لياو

الهجوم: أوريغي

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