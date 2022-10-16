تشكيلة ميلان المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة النارية اليوم.

سيحل اليوم ميلان ضيفًا على نظيره هيلاس فيرونا على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وينتظر عشاق الروسونيري هذا المساء أن يحقق فريقهم الانتصار، ليعود إلى المراكز الأولى برفقة نابولي وأتالانتا، خاصة بعد النتائج الأخيرة المخيبة للآمال على صعيد دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب الميلان ستيفان بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: هيرنانديز – توموري – غابيا - كالولو

الوسط: تونالي – بن ناصر – لياو – دياز - كرونيتش

الهجوم: جيرو

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