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تشكيلة ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:51
ميلان يلاقي غريمه يوفنتوس اليوم (المصدر: أ ف ب)
ميلان يلاقي غريمه يوفنتوس اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف أي سي ميلان غريمه يوفنتوس اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

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وتقام المباراة بين الروسونيري خامس الترتيب العام برصيد 17 نقطة، والبيانكونيري الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه القمة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروشانو.
خط الدفاع: بيير كالولو، ماتيو غابيا، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، براهيم دياز، رافاييل لياو.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:ميلانيوفنتوسالدوري الإيطالي

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