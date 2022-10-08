يستضيف أي سي ميلان غريمه يوفنتوس اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين الروسونيري خامس الترتيب العام برصيد 17 نقطة، والبيانكونيري الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه القمة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: بيير كالولو، ماتيو غابيا، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، براهيم دياز، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.