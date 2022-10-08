تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ميلان في الدوري الإيطالي

يدرك يوفنتوس صعوبة المهمة حين يحل ضيفاً اليوم السبت على غريمه أي سي ميلان في مواجهة نارية ستجري على ملعب سان سيرو لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين البيانكونيري الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، والروسونيري خامس الترتيب العام برصيد 17 نقطة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه القمة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، غلايسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: آركاديوش ميليك، دوشان فلاهوفيتش.